sabato 7 marzo 2026
Ligue 1, il Marsiglia batte un colpo e resta aggrappato alla Champions

In Francia, l'Olympique risponde al successo del Monaco riportandosi al terzo posto: decide ancora una volta Greenwood
ROMA - Dopo il ko incassato in casa contro il Monaco dal Psg capolista (a +4 sul Lens, atteso dalla visita del Metz), altri tre match della 25ª giornata di Ligue 1 sono stati giocati oggi (sabato 7 marzo).

Marsiglia corsaro

Nel remake della sfida dei quarti di Coppa di Francia che ha visto il Marsiglia eliminato ai rigori, la squadra di Habib Beye (succeduto il mese scorso all'italiano Roberto De Zerbi) si 'vendica' battendo il Tolosa a domicilio per 1-0. A decidere è ancora una volta Greenwood, che regala il terzo posto all'Olympique.

Nantes ko in casa con l'Angers, 0-0 tra Auxerre e Strasburgo

 Vittoria di misura per 1-0 dell'Angers sul campo del Nantes: è un gol messo a segno al 52' da Sbai a punire i padroni di casa, penultimi in classifica. Un solo punto sul Nantes lo guadagna l'Auxerre (ora a +2), che non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 in casa contro lo Strasburgo (atteso dagli ottavi di finale di Conference League). 

Ligue 1: la classifica aggiornata

