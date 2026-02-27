Dopo Champions ed Europa League è toccato alla Conference League : il sorteggio degli ottavi della stagione 2025/26 ha deciso anche il percorso di quarti e semifinali della terza competizione europea. Tra le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta c'è anche la Fiorentina di Vanoli che affronterà i polacchi del Rakow allenati da Lukasz Tomczyk. La Viola non essendo testa di serie giocherà l'andata in casa al Franchi il 12 marzo e il ritorno alla Zondacrypto Arena in Polonia il 19 marzo. Scopriamo il destino dei toscani in Europa e di tutti gli altri club, rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

15:00

Sognando la finale a Lipsia

Le eventuali semifinali vedrebbero la formazione toscana affrontare una tra Lech Poznan, Shakhtar, Az Alkmaar e Sparta Praga, con l'andata in trasferta il 30 aprile e ritorno al Franchi il 7 maggio. Con la finale prevista per mercoledì 27 maggio 2026 a Lipsia

14:50

Se i Viola battono il Rakow...

In caso di passaggio del turno, il cammino della Viola proseguirebbe ai quarti contro una tra Crystal Palace e i ciprioti dell'Aek Larnaca: in questo caso, l'andata (9 aprile) sarebbe in trasferta per la squadra di Vanoli, mentre il ritorno (16 aprile) si giocherebbe a Firenze

14:40

Fran Tudor, il nipote di Igor gioca nel Ratkow

Tra le fila del Rakow c'è anche il nipote di Igor Tudor: Fran Tudor è un difensore/esterno destro classe 1995 e gioca anche nella nazionale Croata (esordio con l'Under 19 nel 2013)

14:30

Fiorentina contro Rakow

La squadra di Vanoli se la vedrà contro il club polacco con sede nella città di Częstochowa, attualmente in quinta posizione nel campionato

14:20

Conference League, tutti gli ottavi

Ecco gli 8 match:

14:17

Gli altri match

Strasburgo-Rijeka

Celje-AEK Atene

Rayo Vallecano contro Samsunspor

14:15

La Fiorentina

La Viola giocherà contro il Rakow

14:14

Il quarto ottavo

Az Alkmaar - Sparta Praga

14:13

Il terzo match

Shakhtar Dontesk - Lech Poznan

14:15

La seconda sfida

Mainz contro Sigma Olomouc

14:13

Il primo incrocio

Aek-Larnaca vs Crystal Palace

14:03

Tutto pronto a Nyon

Inizia il giro di sfere nelle urne: c'è Rui Patricio a estrarre i club

13:59

Europa League, il sorteggio: è Bologna-Roma agli ottavi di finale

C’èra il rischio derby in Europa League, ed è andata proprio così. Roma e Bologna si affronteranno agli ottavi di finale: la probabilità dell’incrocio era del 50%. Il sorteggio a Nyon è andato in scena alle ore 13. La vincente affronterà ai quarti la vincente tra Lille e Aston Villa...

13:51

Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale: sarà Atalanta-Bayern Monaco

L'Atalanta di Raffaele Palladino sfiderà il Bayern Monaco: nessun precedente tra queste due squadre. Evitata, dunque, l'Arsenal di Mikel Arteta. Chi avrà la meglio, affronterà ai quarti la vincente di Real Madrid-Manchester City...

13:39

Fiorentina, la legge di Kean fa la differenza

La Fiorentina ha vinto scherzando col fuoco. Non si è bruciata, ma ha rischiato quello che non avrebbe rischiato se fosse una squadra in piena salute. E non lo è. Dopo aver dominato il primo tempo col 68 per cento di possesso palla quasi tutto nella metà campo del Pisa e con 9 tiri a 0, l’ha chiuso solo sull’1-0, frutto di un quarto d’ora giocato davvero bene. Una volta in vantaggio non ha insistito, ha rallentato, rassicurata dal niente che aveva di fronte. Ma era inevitabile che il Pisa cambiasse registro nel secondo tempo, così dopo l’intervallo la Fiorentina si è rattrappita e impaurita, come era successo col Torino quando aveva incassato il 2-2 in pieno recupero, dopo le sue tremolanti barricate. A differenza dei granata, il Pisa non ha saputo approfittarne, per questo è andata bene ai viola e la vittoria l’ha riportata su in classifica, dove ha agganciato Cremonese e Lecce al terz’ultimo posto. I finali barcollanti dei viola sono diventati un classico in questa terribile stagione fiorentina. Dal 40' del secondo tempo in poi ha preso 9 gol in campionato, addirittura 6 nei minuti di recupero. È un dato che la partita di ieri non ha arricchito, però ne ha confermato la tendenza. Dipende dalla condizione atletica, in parte. Ma dipende soprattutto dalla paura che blocca la squadra. Si tira sempre più indietro, riparte sempre con meno frequenza, fino a chiudersi del tutto e a sperare in De Gea. Forse dei cambi più tempestivi potrebbero aiutarla almeno un po’. La concretezza e la cattiveria di Como e della sfida con lo Jagiellonia sembravano segnali confortanti, indicavano una direzione diversa. Invece è successo di nuovo.

13:31

Vanoli dopo Fiorentina-Jagiellonia: "Abbiamo preso una lezione, dobbiamo crescere"

La Fiorentina è andata vicinissima a far sfumare un vantaggio di tre reti, perde 4-2 al Franchi contro lo Jagiellonia, ma ai supplementari riesce a conquistare la qualificazione agli ottavi di Conference League. Vanoli nel post partita ha commentato così la sfida: "È successo ciò che non volevo, ossia arrivare ai supplementari. Dobbiamo capire che ogni risultato fai all’andata devi giocare il ritorno", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Non volevo buttare via energie, ora sfideremo l’Udinese, una squadra forte. Dobbiamo crescere tanto, non dobbiamo guardare tutto negativo. Abbiamo passato il turno con grande difficoltà, penso sia una lezione. La squadra è comunque uscita bene, chi è entrato ha dato una mano. Ora testa concentrata a Udine".

13:19

Le date della Conference League

Il calendario della Conference League dopo la conclusione dei playoff:

Ottavi di finale: 12/19 marzo 2026

Quarti di finale: 9/16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

13:20

Le squadre della Conference League

Teste di serie (prime otto classifica fase campionato)

Strasbourg (FRA)

Raków (POL)

AEK Athens (GRE)

Sparta Praha (CZE)

Rayo Vallecano (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Mainz (GER)

AEK Larnaca (CYP)

Non teste di serie (vincitrici degli spareggi)

Lausanne-Sport (SUI)

Crystal Palace (ENG)

Lech Poznań (POL)

Samsunspor (TUR)

Celje (SVN)

AZ Alkmaar (NED)

Fiorentina (ITA)

Rijeka (CRO)

Sigma Olomouc (CZE)

13:10

Fiorentina agli ottavi di Conference League: le possibili avversarie

I viola, nonostante il ko interno, accedono alla fase clou della competizione per la quarta stagione consecutiva, stavolta però passando tramite i playoff. Ora agli ottavi la squadra di Vanoli potrà incontrare una tra Strasburgo e Rakow, che sono arrivate rispettivamente prima e seconda nella League Phase. Già decisa l'alternanza casa/trasferta per la Fiorentina, che giocherà l'andata al "Franchi" e il ritorno in trasferta.

13:00

Conference League, dove vedere il sorteggio degli ottavi in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile per gli abbonati su NOW, Prime Video e Sky Go. La cerimonia potrà inoltre essere seguita anche attraverso i canali ufficiali UEFA, ovvero sul sito UEFA.com, su UEFA.tv e tramite l’app ufficiale.

Casa del calcio di Nyon, Svizzera