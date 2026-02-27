Europa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVE
C’è il rischio derby in Europa League. Roma e Bologna potrebbero affrontarsi agli ottavi di finale: la probabilità dell’incrocio è del 50%. Lo scopriremo nel sorteggio che andrà in scena a Nyon alle ore 13. Segui la cronaca in tempo reale con noi.
12:11
Le teste di serie del tabellone di Europa League
Teste di serie (prime otto della fase campionato in ordine di ranking della fase campionato)
Lione (FRA)
Aston Villa (ENG)
Midtjylland (DEN)
Real Betis (ESP)
Porto (POR)
Braga (POR)
Friburgo (GER)
Roma (ITA)
12:01
Roma, ritorno in casa. Bologna, andata al Dall'Ara
La Roma giocherà il ritorno all'Olimpico essendo testa di serie, mentre il Bologna l’andata al Dall'Ara venendo dal percorso dei playoff. Si gioca il 12 e il 19 marzo.
11:59
Bologna agli ottavi di Europa League: le possibili avversarie
La squadra di Italiano al Dall'Ara elimina il Brann e conquista l'accesso al prossimo turno: chi può incontrare
11:51
Le date dell'Europa League
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
11:40
Roma e Bologna, o agli ottavi o eventualmente in finale
Se non dovessero incrociarsi agli ottavi, Roma e Bologna poi potrebbero affrontarsi eventualmente solo in finale a Istanbul.
11:35
Bologna, o Roma o Friburgo agli ottavi
Se il Bologna non dovesse pescare la Roma, sfiderà il Friburgo di Grifo, che ha ottenuto il settimo posto nella maxi classifica e già affrontato nella fase campionato.
11:30
Roma diretta agli ottavi, Bologna o Genk
La Roma di Gasperini ha staccato il pass diretto per gli ottavi alla luce dell’ottavo posto conquistato in extremis grazie al gol di Ziolkowski ad Atene. Può pescare dall'urna solo il Bologna di Italiano o il Genk che ieri si è trascinato fino ai supplementari contro la Dinamo Zagabria.