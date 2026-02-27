Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
Europa League sorteggio diretta: Roma e Bologna, le avversarie degli ottavi di finale LIVE

C'è il rischio derby per le due italiane, con una probabilità del 50%. Gasp in alternativa può trovarsi di fronte il Genk, Italiano invece il Friburgo di Grifo. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
3 min
TagsRomaBologna
Aggiorna

C’è il rischio derby in Europa League. Roma e Bologna potrebbero affrontarsi agli ottavi di finale: la probabilità dell’incrocio è del 50%. Lo scopriremo nel sorteggio che andrà in scena a Nyon alle ore 13. Segui la cronaca in tempo reale con noi.

12:11

Le teste di serie del tabellone di Europa League

Teste di serie (prime otto della fase campionato in ordine di ranking della fase campionato)

Lione (FRA)
Aston Villa (ENG)
Midtjylland (DEN)
Real Betis (ESP)
Porto (POR)
Braga (POR)
Friburgo (GER)
Roma (ITA)

12:01

Roma, ritorno in casa. Bologna, andata al Dall'Ara

La Roma giocherà il ritorno all'Olimpico essendo testa di serie, mentre il Bologna l’andata al Dall'Ara venendo dal percorso dei playoff. Si gioca il 12 e il 19 marzo.

11:59

Bologna agli ottavi di Europa League: le possibili avversarie

La squadra di Italiano al Dall'Ara elimina il Brann e conquista l'accesso al prossimo turno: chi può incontrare

LEGGI QUI

11:51

Le date dell'Europa League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

11:40

Roma e Bologna, o agli ottavi o eventualmente in finale

Se non dovessero incrociarsi agli ottavi, Roma e Bologna poi potrebbero affrontarsi eventualmente solo in finale a Istanbul. 

11:35

Bologna, o Roma o Friburgo agli ottavi

Se il Bologna non dovesse pescare la Roma, sfiderà il Friburgo di Grifo, che ha ottenuto il settimo posto nella maxi classifica e già affrontato nella fase campionato.

11:30

Roma diretta agli ottavi, Bologna o Genk

La Roma di Gasperini ha staccato il pass diretto per gli ottavi alla luce dell’ottavo posto conquistato in extremis grazie al gol di Ziolkowski ad Atene. Può pescare dall'urna solo il Bologna di Italiano o il Genk che ieri si è trascinato fino ai supplementari contro la Dinamo Zagabria.

Nyon - Svizzera

