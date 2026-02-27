Sorteggio Champions League diretta ottavi di finale: l’avversaria dell’Atalanta e tutte le partite LIVE
È il giorno del sorteggio a Nyon. Nella "Casa del Calcio Europeo", verranno definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della UEFA Champions League, che vedranno protagonista anche l'Atalanta di Raffaele Palladino, e il tabellone completo della competizione. Si configurerà così il possibile percorso delle squadre fino all'ultimo atto di Budapest. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:10
12:07
Presente Ivan Rakitic
Cerimonia iniziata. Il primo ad estrarre le palline sarà Ivan Rakitic, ex centrocampista di Barcellona e Siviglia.
12:00
Sorteggio Champions, a breve il via alla cerimonia
Tutto pronto a Nyon presso la "Casa del Calcio Europeo" per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Verrà definito anche il tabellone completo del torneo.
11:58
Tutti i possibili abbinamenti agli ottavi
Ecco i possibili incroci agli ottavi di finale di Champions League:
- ARSENAL contro una tra Atalanta e Leverkusen
- BAYERN contro una tra Atalanta e Leverkusen
- LIVERPOOL contro una tra Galatasaray e Atletico
- TOTTENHAM contro una tra Galatasaray e Atletico
- BARCELLONA contro una tra Psg e Newcastle
- CHELSEA contro una tra Psg e Newcastle
- SPORTING contro una tra Real e Bodo/Glimt
- MANCHESTER CITY contro una tra Real e Bodo/Glimt
*in maiuscolo le teste di serie
11:45
Come funziona il sorteggio
In questa fase, le squadre che hanno superato i playoff conoscono già la loro posizione nel tabellone: il lato sinistro è quello di Psg, Gala, Real Madrid e Atalanta. Quello destro è quello destinato a Newcastle, Atletico Madrid, Bodo/Glimt e Leverkusen. Quattro urne: una avrà le palline Arsenal/Bayern, una Liverpool/Tottenham, una Barcellona/Chelsea e una Sporting/City. Si partirà proprio dall'ultima coppia, quella delle posizioni 7/8 della classifica della League Phase. Poi, la prima estratta finirà nel lato sinistro/argento del tabellone, quindi contro il Real. Sarà poi estratta la seconda pallina che logicamente finirà nel lato destro/blu del tabellone, dove ad attendere c'è il Bodo/Glimt. Si procederà allo stesso modo con le coppie 5/6 (Barcellona/Chelsea), 3/4 (Liverpool/Tottenham) e infine 1/2 (Arsenal/Bayern), quella che interessa all'Atalanta di Palladino.
11:35
Sorteggio Champions, sono possibili i derby
In questa fase sono possibili i derby in sede di sorteggio: infatti, potrebbero sfidarsi Chelsea e Newcastle, così come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.
11:25
Champions League, tutte le date fino alla finale
Ecco tutte le date dei prossimi turni di Champions League:
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 a Budapest
11:15
Il percorso dell'Atalanta in Champions
Dall'inizio di questa Champions League, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha messo a referto un totale di 5 vittorie, un solo pareggio e 4 sconfitte, l'ultima delle quali a Dortmund contro il Borussia ai playoff. Poi, nella gara di ritorno, il clamoroso 4-1 che ha portato la Dea agli ottavi di finale.
11:05
Dove vedere il sorteggio di Champions League
Il sorteggio di Nyon sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport 24. Live streaming su Sky Go e sul sito skysport.it. In studio, Mario Giunta, Paolo Condò e Federico Zancan.
10:55
Champions, la classifica della League Phase
Dalla League Phase agli accoppiamenti degli ottavi di finale, fino ad arrivare al tabellone completo: l'Arsenal di Mikel Arteta ha dominato la prima parte di questa edizione della Champions. LA CLASSIFICA COMPLETA
10:42
Sorteggio Champions, le squadre "non" teste di serie
Tante grandi squadre anche tra le "non" teste di serie di questo sorteggio: dal Psg al Real Madrid, fino ad arrivare all'Atletico del Cholo Simeone. Poi, oltre all'Atalanta di Palladino, presenti Galatasaray, Newcastle, Bodo/Glimt e Bayer Leverkusen.
10:35
Champions League, Atalanta unica italiana in corsa: le possibili avversarie
L'Atalanta di Raffaele Palladino, dopo aver eliminato il Borussia Dortmund, si prepara ad affrontare gli ottavi di finale di Champions League: Arsenal o Bayern Monaco, queste le possibili avversarie della Dea, in virtù del regolamento e della classifica maturata nella League Phase.
10:32
Sorteggio Champions, ecco le teste di serie
Tra le teste di serie del sorteggio odierno ci sono big del calcio europeo come Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City e Liverpool, senza dimenticare Chelsea, Sporting CP e Tottenham.
10:30
Ottavi Champions League, l'orario del sorteggio
A Nyon, a partire dalle ore 12, sarà il momento della cerimonia dedicata al sorteggio degli ottavi di finale e del tabellone completo della Champions League 2025/26.
Casa del Calcio Europeo - Nyon