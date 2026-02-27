Sorteggio Champions League diretta ottavi di finale: l’avversaria dell’Atalanta e tutte le partite LIVE

È il giorno del sorteggio a Nyon . Nella "Casa del Calcio Europeo", verranno definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della UEFA Champions League , che vedranno protagonista anche l'Atalanta di Raffaele Palladino , e il tabellone completo della competizione. Si configurerà così il possibile percorso delle squadre fino all'ultimo atto di Budapest. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Cerimonia iniziata. Il primo ad estrarre le palline sarà Ivan Rakitic, ex centrocampista di Barcellona e Siviglia.

11:45

Come funziona il sorteggio

In questa fase, le squadre che hanno superato i playoff conoscono già la loro posizione nel tabellone: il lato sinistro è quello di Psg, Gala, Real Madrid e Atalanta. Quello destro è quello destinato a Newcastle, Atletico Madrid, Bodo/Glimt e Leverkusen. Quattro urne: una avrà le palline Arsenal/Bayern, una Liverpool/Tottenham, una Barcellona/Chelsea e una Sporting/City. Si partirà proprio dall'ultima coppia, quella delle posizioni 7/8 della classifica della League Phase. Poi, la prima estratta finirà nel lato sinistro/argento del tabellone, quindi contro il Real. Sarà poi estratta la seconda pallina che logicamente finirà nel lato destro/blu del tabellone, dove ad attendere c'è il Bodo/Glimt. Si procederà allo stesso modo con le coppie 5/6 (Barcellona/Chelsea), 3/4 (Liverpool/Tottenham) e infine 1/2 (Arsenal/Bayern), quella che interessa all'Atalanta di Palladino.

11:35

Sorteggio Champions, sono possibili i derby

In questa fase sono possibili i derby in sede di sorteggio: infatti, potrebbero sfidarsi Chelsea e Newcastle, così come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

11:25

Champions League, tutte le date fino alla finale

Ecco tutte le date dei prossimi turni di Champions League:

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 a Budapest

11:15

Il percorso dell'Atalanta in Champions

Dall'inizio di questa Champions League, l'Atalanta di Raffaele Palladino ha messo a referto un totale di 5 vittorie, un solo pareggio e 4 sconfitte, l'ultima delle quali a Dortmund contro il Borussia ai playoff. Poi, nella gara di ritorno, il clamoroso 4-1 che ha portato la Dea agli ottavi di finale.