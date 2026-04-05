Il Monaco non si ferma più in Ligue 1: batte il Marsiglia e lo aggancia in zona Champions     

La 28ª giornata di Ligue 1 si è conclusa con lo scontro diretto per un posto in Champions League tra Monaco e Marsiglia. Allo Stade Louis-II i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 2-1: decisivi i gol di Galovin e Balogun, entrambi arrivati nel secondo tempo, inutile poi la rete di Gouiri. E' un momento magico per il Monaco che viene da sei vittorie consecutive in campionato (in mezzo anche quelle contro Psg e Lione): con questo successo, inoltre, la squadra del Principato aggancia al quarto posto il Marsiglia, lì a quota 49 punti, a solo una lunghezza dal Lille, terzo della classe. Da segnalare che Pogba, convocato dopo una lunga assenza, è rimasto in panchina fino al triplice fischio.