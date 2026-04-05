Il Monaco non si ferma più in Ligue 1: batte il Marsiglia e lo aggancia in zona Champions
La 28ª giornata di Ligue 1 si è conclusa con lo scontro diretto per un posto in Champions League tra Monaco e Marsiglia. Allo Stade Louis-II i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 2-1: decisivi i gol di Galovin e Balogun, entrambi arrivati nel secondo tempo, inutile poi la rete di Gouiri. E' un momento magico per il Monaco che viene da sei vittorie consecutive in campionato (in mezzo anche quelle contro Psg e Lione): con questo successo, inoltre, la squadra del Principato aggancia al quarto posto il Marsiglia, lì a quota 49 punti, a solo una lunghezza dal Lille, terzo della classe. Da segnalare che Pogba, convocato dopo una lunga assenza, è rimasto in panchina fino al triplice fischio.
Monaco-Marsiglia 2-1: cronaca, statistiche e tabellino
Lione, occasione sprecata
Chi in precedenza poteva approfittare dello scontro diretto tra Monaco e Marsiglia era il Lione di Fonseca, che però sciupa una grande occasione di agganciare il terzo posto del Lille, facendosi fermare sullo 0-0 in casa dell'Angers e infilando la nona partita senza successi tra campionato e coppe. Match giocato a ritmi compassati e povero di emozioni: nel primo tempo gli ospiti reclamano a gran voce il rigore per un intervento su Moreira, ma l'arbitro lascia giocare; nella ripresa è Sulc ad avere il pallone dello 0-1, ma da dentro l'area piccola riesce a non centrare lo specchio della porta.
Angers-Lione 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
Altri pareggi in Francia
Nel pomeriggio sono andate in scena tre partite, tutte finite con la divisione della posta in palio. Il Le Havre va sotto contro l'Auxerre (a segno Sinayoko) ma Ebong firma l'1-1. Stesso punteggio tra Lorient e Parsi Fc: qui si consuma il botta e risposta tra Dieng e Munetsi. Metz e Nantes, infine, non sono andate oltre lo 0-0 anche se gli ospiti hanno giocato più di un tempo con l'uomo in meno, a causa dell'espulsione di Tati.
Le Havre-Auxerre 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Lorient-Paris FC 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Metz-Nantes 0-0: cronaca, statistiche e tabellino
La 28ª giornata di Ligue 1 si è conclusa con lo scontro diretto per un posto in Champions League tra Monaco e Marsiglia. Allo Stade Louis-II i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 2-1: decisivi i gol di Galovin e Balogun, entrambi arrivati nel secondo tempo, inutile poi la rete di Gouiri. E' un momento magico per il Monaco che viene da sei vittorie consecutive in campionato (in mezzo anche quelle contro Psg e Lione): con questo successo, inoltre, la squadra del Principato aggancia al quarto posto il Marsiglia, lì a quota 49 punti, a solo una lunghezza dal Lille, terzo della classe. Da segnalare che Pogba, convocato dopo una lunga assenza, è rimasto in panchina fino al triplice fischio.
Monaco-Marsiglia 2-1: cronaca, statistiche e tabellino
Lione, occasione sprecata
Chi in precedenza poteva approfittare dello scontro diretto tra Monaco e Marsiglia era il Lione di Fonseca, che però sciupa una grande occasione di agganciare il terzo posto del Lille, facendosi fermare sullo 0-0 in casa dell'Angers e infilando la nona partita senza successi tra campionato e coppe. Match giocato a ritmi compassati e povero di emozioni: nel primo tempo gli ospiti reclamano a gran voce il rigore per un intervento su Moreira, ma l'arbitro lascia giocare; nella ripresa è Sulc ad avere il pallone dello 0-1, ma da dentro l'area piccola riesce a non centrare lo specchio della porta.
Angers-Lione 0-0: cronaca, statistiche e tabellino