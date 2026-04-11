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sabato 11 aprile 2026
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Ligue 1: il Rennes vince e aggancia il Lille, pari tra Auxerre e Nantes

Nel posticipo del sabato, la squadra di Haise supera 2-1 l'Angers e sale al quarto posto. Finisce a reti bianche invece lo scontro diretto per la salvezza
2 min
TagsLigue 1RennesFrancia

ROMA - Dopo le vittorie ottenute negli anticipi di ieri dal Paris Fc (4-1 al Monaco con i gol degli azzurri Immobile e Koleosho) e dal Marsiglia (3-1 al Metz), è proseguito oggi (11 aprile) con altre due partite il programma della 29ª giornata di Ligue 1.

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Il Rennes irrompe in zona Champions

Nel posticipo del sabato, importante successo del Rennes, che supera per 2-1 l'Angers ed irrompe in zona Champions, agganciando al quarto posto il Lille, che però deve ancora giocare. Vittoria sofferta però per la squadra di Haise, che si trova la strada spianata dall'autorete in apertura di Louer e che chiude sul doppio vantaggio il primo tempo grazie al gol di Tamari. Nella ripresa è Prosper Peter a riaprire il risultato e nel finale è Sbai, nomen omen, a fallire il rigore del possibile pari, ipnotizzato da Samba

Finisce con uno 0-0 che non serve a nessuno invece lo scontro diretto per la salvezza tra l'Auxerre e il Nantes, con i padroni di casa terzultimi (ora momentaneamente a -3 dal Nizza) che conservano così i cinque punti di vantaggio sugli ospiti (penultimi)

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