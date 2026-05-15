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Il Saint'Etienne batte ai rigori il Rodez Aveyron: sfiderà la terzultima classifica della Ligue 1 per la promozione

Il secondo portiere Maubleu eroe di serata: sbaglia un penalty, ma è decisivo a oltranza per staccare il pass
2 min
TagsSaint'EtienneRodez AveyronLigue 1

Sarà il Saint'Etienne a sfidare la terzultima classificata in Ligue 1 (a oggi il Nizza, a una giornata dalla fine del campionato) per cercare a conquistare la promozione nella massima serie del calcio francese. I biancoverdi hanno avuto la meglio nei playoff della Ligue 2 sul Rodez Aveyron spuntandola al termine di un vera e propria maratona ai calci di rigore.

Saint'Etienne, decisivo il secondo portiere Maubleu

L'equilibrio ha caratterizzato i novanta minuti di gioco. Per stabilire la squadra vincitrice si è proceduto ai tiri dal dischetto. Magnin ha subito sbagliato per gli ospiti e quando Lipisnki lo ha imitato la strada per il successo del Saint'Etienne sembrava spianata. Dagli undici metri, però, sono arrivati gli errori di Old e Moueffek, che ha fallito il match point mandado la sfida a oltranza.

Galves ha offerto al trentaseienne portiere Maubleu la chance per chiudere i conti, ma entrambi hanno fallito. Decisiva la parata su Laurent dello stesso Maubleu, subentrato nel finale all'infortunato Larsonneur. Qualificazione sancita al decimo rigore con la trasformazione di Nade.

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