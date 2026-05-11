Lo Shakhtar Donetsk si qualifica in Champions grazie... alla finale Psg-Arsenal! Ecco perché

Lo Shakhtar Donetsk, eliminato in semifinale di Conference League dal Crystal Palace, si è assicurato un posto nella prossima edizione della Champions League grazie alla conquista del sedicesimo titolo di campione d'Ucraina, domenica scorsa, unendosi alle altre 17 squadre già qualificate. Eppure nessun posto è garantito nella fase campionato della Champions League per la vincitrice del campionato ucraino: decisivoa, per la squadra allenata da Arda Turan, la qualificazione in finale di Psg e Arsenal: ecco perché.