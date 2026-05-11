Lo Shakhtar Donetsk si qualifica in Champions grazie... alla finale Psg-Arsenal! Ecco perché
Lo Shakhtar Donetsk, eliminato in semifinale di Conference League dal Crystal Palace, si è assicurato un posto nella prossima edizione della Champions League grazie alla conquista del sedicesimo titolo di campione d'Ucraina, domenica scorsa, unendosi alle altre 17 squadre già qualificate. Eppure nessun posto è garantito nella fase campionato della Champions League per la vincitrice del campionato ucraino: decisivoa, per la squadra allenata da Arda Turan, la qualificazione in finale di Psg e Arsenal: ecco perché.
Arsenal e Psg già certe di un posto in Champions, via libera per lo Shakhtar: perché
Poiché entrambe le finaliste si sono già qualificate tramite i rispettivi campionati (il PSG arriverà al peggio secondo posto, così come l'Arsenal), il posto riservato alla detentrice del titolo in Champions League rimarrà vacante e verrà assegnato a una squadra proveniente da un "campionato minore" (esclusi Inghilterra, Italia, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Turchia e Repubblica Ceca).
La regola che ha spalancato allo Shakhtar le porte della Champions
Come ricordato da L'Equipe: "Fino al 2024 questo posto veniva assegnato alla squadra campione del paese con il ranking più alto che non aveva già un posto diretto in Champions League. Ma nelle ultime tre stagioni, è andato alla squadra campione con il ranking più alto, indipendentemente dalla posizione del proprio paese nel ranking UEFA".
Shakhtar Donetsk, chi ha preceduto per staccare il pass Champions
In competizione con Olympiacos (62.250 punti) e Glasgow Rangers (59.250), che vantano un coefficiente UEFA migliore, lo Shakhtar Donetsk (56.250) ha beneficiato degli errori di queste due squadre nei rispettivi campionati per assicurarsi un posto.
L'AEK Atene (24.000), campione di Greci , non ha rappresentato una minaccia. Lo stesso vale per il Celtic Glasgow (44.000) e gli Hearts (11.500), che si contenderanno il titolo in Scozia.