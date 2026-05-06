Psg-Arsenal, finale di Champions League: data, orario e come vederla

Sarà Psg-Arsenal la finale della Champions League 2025/2026 , la seconda con il nuovo format che prevede una fase campionato prima delle sfide a eliminazione diretta, andata e ritorno, a partire dai playoff e fino alle semifinali. I Gunners, che proprio in semifinale hanno eliminato l'Atletico Madrid (1-1 in trasferta e 1-0 in casa), affronteranno il Psg, uscito vincitore dal doppio confronto con il Bayern Monaco (5-4 al Parco dei Principi e 1-1 all'Allianz Arena). Scatta il conto alla rovescia per la partita che concluderà la 71ª edizione della massima competizione europea per club, la 34ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. I Gunners, finalisti vent'anni fa, possono diventare il 25° club ad alzare la coppa. Il Paris cerca un bis storico dopo aver vinto la Champions per la prima volta nella scorsa stagione.

Psg-Arsenal, finale di Champions League: data e orario

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è in programma sabato 30 maggio alle ore 18. L'orario è stato anticipato rispetto agli anni precedenti per migliorare l'esperienza complessiva per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni della giornata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincitrice verrà decisa ai calci di rigore.

Champions League, quale stadio ospiterà la finale?

La finale andrà in scena in Ungheria, sul prato della Puskas Arena di Budapest intitolata al leggendarrio fuoriclasse magiaro, tre volte vincitore della 'vecchia' Coppa dei Campioni con il Real Madrid. Un impianto da 67.000 posti a sedere, che è stato inaugurato il 15 novembre 2019 ed evoca ricordi dolorosi ai tifosi della Roma. È in questo stadio infatti che nel maggio 2023 i giallorossi di José Mourinho furono beffati ai calci di rigore dal Siviglia e videro sfumare sul più bello la possibilità di vincere l'Europa League.

Dove vedere la finale di Champions in tv e in streaming

La finale della Champions League 2025/26 sarà trasmessa in diretta tv su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. Attesa poi l'ufficializzazione della possibile diretta in chiaro (come accadde lo scorso anno per Inter-Psg andata in onda su TV8).