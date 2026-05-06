Bayern Monaco-Psg diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno LIVE

L'andata ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Il ritorno promette altrettanto: Bayern Monaco e Psg si sfidano all'Allianz Arena di Monaco di Baviera nella partita che decreterà la seconda finalista di Champions League . Si riparte dal pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, con i parigini di Luis Enrique che entreranno in campo con un gol di vantaggio. I bavaresi di Kompany , però, avranno dalla loro parte il calore dei tifosi. Sarà un'altra serata di grande calcio . Chi vince sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

20:05

Le scelte di Kompany e Luis Enrique per il ritorno

Nessun cambio rispetto alla sfida d'andata per Kompany e Luis Enrique: entrambi confermano gli stessi 11 titolari del 5-4 al Parco dei Principi.

19:59

Un'ora al fischio d'inizio di Bayern Monaco-Psg

Manca un'ora al fischio d'inizio, con l'Allianz Arena che sta iniziando a riempirsi. Tra poco le squadre faranno il loro ingresso in campo per il riscaldamento, poi inizierà un'altra notte di grande calcio.

19:51

Psg, la formazione ufficiale di Luis Enrique

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabianz Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

19:50

Bayern Monaco, la formazione ufficiale di Kompany

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

19:49

Kompany e Luis Enrique promettono battaglia: le parole alla vigilia

Così Kompany alla vigilia della sfida: "Sarà la stessa partita della scorsa settimana? Dipenderà sempre da entrambe le squadre. Se una decidesse di arretrare e difendersi di più, allora potrebbero esserci delle fasi di gioco più tranquille. Altrimenti, no. È difficile immaginare che una delle due squadre cambi ciò che l'ha portata fin qui. Giochiamo in casa, vogliamo vincere e faremo di tutto per riuscirci". Gli ha fatto eco Luis Enrique: "Quando si gioca una partita di questo tipo, contro un avversario di questo calibro, che è senza dubbio la squadra più forte che abbiamo affrontato finora, la prima cosa che voglio trasmettere ai giocatori è che abbiamo un gol di vantaggio, ma nel calcio non è niente. Ammiriamo il Bayern, ma questa ammirazione ci spinge a migliorare. Cercheremo di superare una squadra che gioca un calcio sensazionale".

19:42

Kane e Kvaratskhelia inseguono il titolo di capocannoniere di questa Champions League

Il capocannoniere di questa edizione di Champions League è ancora Kylian Mbappé, nonostante il Real Madrid eliminato ai quarti di finale proprio dal Bayern Monaco, con 15 gol. Ad inseguirlo ed ancora in competizione ci sono due protagonisti di questa semifinale: Harry Kane (13 gol) e Khvicha Kvaratskhelia (10 gol).

19:33

La doppia sfida tra Bayern e Psg può entrare nella storia della Champions League

Con i loro 9 gol totali, quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è diventata la semifinale di Champions League con più gol segnati dal 6-3 dell'Eintracht Francoforte contro i Rangers nella stagione 1959-60. Francoforte e Rangers possiedono il record di più gol segnati tra andata e ritorno, con un totale di 16 reti nel risultato finale di 12-4 per la squadra tedesca. Stasera le due squadre potrebbero replicare o addirittura superare quel record.

19:27

Il Psg a caccia del bis, il Bayern un successo che manca dal 2020

In palio c'è un posto in finale contro l'Arsenal, per continuare a sognare ad un passo dal trofeo. Il Psg di Luis Enrique vuole il bis dopo il trionfo della scorsa stagione in finale contro l'Inter, il Bayern di Kompany va a caccia di un successo che manca dalla stagione 2019-2020, edizione in cui trionfarono in finale proprio contro i parigini, allenati da Tuchel all'epoca.

19:23

Gol, spettacolo e dibattiti: cosa è successo all'andata tra Bayern e Psg

9 gol, tantissima intensità ed emozioni. E poi, dopo il triplice fischio, dibattiti sulla partita vista al Parco dei Principi, tra elogi e critiche che hanno coinvolto anche gli allenatori della nostra Serie A. La sfida d'andata ha capitalizzato l'attenzione di tutti gli appassionati, che stasera si aspettano di assistere ad un altro grande spettacolo.

19:19

Bayern Monaco-Psg, le probabili formazioni di Kompany e Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabianz Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

19:15

Bayern Monaco-Psg, tutto pronto per un'altra notte di grande calcio

La sfida d'andata ha fatto emozionare e discutere i tifosi di tutto il mondo. Oggi, mercoledì 6 maggio, Bayern Monaco e Psg promettono un'altra notte di grande calcio. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Allianz Arena - Monaco di Baviera (Germania)