"Milik ha deciso: vuole continuare a giocare nel Marsiglia"

Nonostante il fatto che il suo legame con il tecnico Sampaoli parebbe essere tutt'altro che idilliaco, secondo quanto riferito dall'Equipe Arkadiusz Milik starebbe pensando di continuare la sua carriera all'Olympique Marsiglia. Arrivato in prestito a gennaio 2021, l'ex attaccante del Napoli sarebbe felice nel sud della Francia e potrebbe giocare con i francesi anche dopo il 2023, ma ci sarebbero diversi fattori da prendere in considerazione, non solo il suo rapporto con l'allenatore: ad esempio il suo contratto scade il prossimo anno, e se arrivasse una grossa offerta nel mercato estivo il club potrebbe venderlo.