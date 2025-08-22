Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Caso Rabiot, mamma Veronique è una furia: "De Zerbi abbaia, Benatia non è all'altezza"

Veronique, madre del giocatore, ha criticato la decisione sul figlio: " Trattato come un emarginato. Perchè non ha una seconda possibilità?"
Marsiglia

Marsiglia

La rissa tra Rabiot e Rowe tiene banco in casa Marsiglia. Dopo la sconfitta contro il Rennes, i due calciatori si sono scontrati nello spogliatoio e la società ha deciso di metterli sul mercato. Una decisione non gradita da Veronique Rabiot, mamma del centrocampista, che ha esposto il suo punto di vista al quotidiano La Provence: "Trattare Adrien in questo modo dopo ciò che ha fatto la scorsa stagione è insopportabile".

La mamma di Rabiot: "Adrien trattato come un emarginato"

"Era felice, ma lo stanno trattando come un emarginato". Questa la polemica della madre di Rabiot, che ha voluto evidenziare una differenza di trattamento: "Quando Greenwood ha firmato dopo aver picchiato la moglie, De Zerbi ha detto che gli si poteva dare una seconda possibilità. Sono d'accordo nel farlo, ma è solo mio figlio a non averne una? L'OM dovrebbe ringraziarlo e non mancargli di rispetto". Quindi, la mamma ha parlato anche delle condizioni di calciomercato, riguardo la condizione del figlio: "Ho ricevuto molte offerte. Adrien si allena, l'OM è obbligato a farlo lavorare alle stesse condizioni e gli ho chiesto di farmi sapere se cambia qualcosa. Si allena tutti i giorni, lontano dalla squadra ma con Rowe. Ovviamente, il rapporto tra loro Ã¨ molto buono".

"Longoria e Benatia non all'altezza"

A RTL, Veronique ha quindi proseguito parlando della dirigenza del Marsiglia: "Non sono all'altezza, non possono dare l'esempio. Longoria si comporta come un procuratore e non come presidente. Di quale rispetto parla quando urlava 'corruzione, corruzione' per criticare gli arbitri". Dopo aver attaccato il presidente, si è spostata sul direttore sportivo Benatia: "Sospeso per mesi per aver criticato le decisioni degli arbitri. De Zerbi si dice tradito ma è Rabiot a sentirsi tradito, dice che non ha mai visto niente nello spogliatoio ma è sempre lui quello che urla e abbaia".

La risposta di De Zerbi

In conferenza stampa non si è fatta attendere la risposta di Roberto De Zerbi alle parole della madre di Rabiot: "Sua madre ha dimenticato che ho deciso da solo di nominarlo capitano a Parigi (lo scorso 16 marzo, ndr) e che in un anno ho ricevuto più attenzioni e abbracci per suo figlio che per mio figlio. Si tratta di una decisione giusta, avrei potuto fingere e non vedere nulla, ma sosterrò sempre il club. Nessuno dovrebbe mai considerarsi più forte della società. Altri giocatori bravi o allenatori bravi, ce ne sono ovunque. Noi dobbiamo riuscire a mantenere il nostro comportamento, a rimanere al nostro posto. A lungo termine, questo si rivelerà un beneficio".

