Caso Rabiot, mamma Veronique è una furia: "De Zerbi abbaia, Benatia non è all'altezza"

La rissa tra Rabiot e Rowe tiene banco in casa Marsiglia . Dopo la sconfitta contro il Rennes, i due calciatori si sono scontrati nello spogliatoio e la società ha deciso di metterli sul mercato . Una decisione non gradita da Veronique Rabiot, mamma del centrocampista, che ha esposto il suo punto di vista al quotidiano La Provence: "Trattare Adrien in questo modo dopo ciò che ha fatto la scorsa stagione è insopportabile".

La mamma di Rabiot: "Adrien trattato come un emarginato"

"Era felice, ma lo stanno trattando come un emarginato". Questa la polemica della madre di Rabiot, che ha voluto evidenziare una differenza di trattamento: "Quando Greenwood ha firmato dopo aver picchiato la moglie, De Zerbi ha detto che gli si poteva dare una seconda possibilità. Sono d'accordo nel farlo, ma è solo mio figlio a non averne una? L'OM dovrebbe ringraziarlo e non mancargli di rispetto". Quindi, la mamma ha parlato anche delle condizioni di calciomercato, riguardo la condizione del figlio: "Ho ricevuto molte offerte. Adrien si allena, l'OM è obbligato a farlo lavorare alle stesse condizioni e gli ho chiesto di farmi sapere se cambia qualcosa. Si allena tutti i giorni, lontano dalla squadra ma con Rowe. Ovviamente, il rapporto tra loro Ã¨ molto buono".

"Longoria e Benatia non all'altezza"

A RTL, Veronique ha quindi proseguito parlando della dirigenza del Marsiglia: "Non sono all'altezza, non possono dare l'esempio. Longoria si comporta come un procuratore e non come presidente. Di quale rispetto parla quando urlava 'corruzione, corruzione' per criticare gli arbitri". Dopo aver attaccato il presidente, si è spostata sul direttore sportivo Benatia: "Sospeso per mesi per aver criticato le decisioni degli arbitri. De Zerbi si dice tradito ma è Rabiot a sentirsi tradito, dice che non ha mai visto niente nello spogliatoio ma è sempre lui quello che urla e abbaia".