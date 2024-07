Marsiglia, ufficiale l'acquisto di Greenwood dal Manchester United

L' Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'acquisto del 22enne Mason Greenwood dal Manchester United . La scorsa estate, l'attaccante inglese era stato ceduto in prestito al Getafe CF , dove ha realizzato 10 gol e fornito 6 assist in 36 presenze.

Greenwood al Marsiglia, niente da fare per Lazio e Napoli

Greenwood è stato anche eletto miglior giocatore della stagione dai tifosi del club spagnolo. Prima di approdare a Marsiglia, era stato seguito con interesse anche dal Napoli e dalla Lazio. All'ultimo ci aveva provato anche l'Atletico Madrid.

Le prime parole di Greenwood all'OM

Queste le prima dichiarazioni del giocatore ai microfoni de L'Equipe: "Arrivo in un grande club, forse il più grande in Francia. E' l'unico ad aver vinto la Champions League, nel 1993. Qui c'è un pubblico incredibile e ho avuto avuto degli ottimi dialoghi con mister Roberto De Zerbi. Ha idee tattiche molto precise, ho visto tante partite di Premier League del Brighton. Voglio mettermi al più presto a sua disposizione". Greenwood ha commentato anche le proteste in città e sui social contro il suo arrivo: "Sono consapevole di tutto ciò. Ovviamente, non voglio entrare in alcuna polemica. Oggi tutto questo è alle spalle. Guardiamo avanti, non vedo l'ora di iniziare questa avventura a Marsiglia".