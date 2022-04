Ronaldo riabbraccia Georgina e la bambina: "Finalmente a casa"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Casa dolce casa". Inizia così il post di Cristiano Ronaldo che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con la sua compagna Georgina Rodriguez, la gemellina appena nata e gli altri figli. "Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti - ha agguinto CR7 riferendosi alla drammatica perdita del gemellino maschio, morto nel parto -. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo".