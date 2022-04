Ronaldo, Georgina e la morte del figlio: spuntano nuovi dettagli del parto

Dopo aver annunciato che uno dei gemellini che aspettavano è morto Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono spariti dai social network e non hanno fatto più alcuna apparizione pubblica. L'attaccante del Manchester United ha addirittura deciso di non giocare la partita contro il Liverpool. A Salvame, programma tv in onda su Telecinco, sono emersi nuovi dettagli sul parto di Georgina, che non è stato dei più semplici. A parlare l'opinionista Belen Esteban , che in questi giorni ha sentito telefonicamente la Rodriguez.

La rivelazione sulla tv spagnola

Belen ha assicurato che Georgina Rodriguez sta cercando di reagire in maniera positiva a questo dramma. Il suo telefono è acceso, risponde senza problemi alle telefonate e sta facendo di tutto per mantenersi attiva. Soprattutto per il bene della bambina che è nata qualche giorno fa e di cui non si conosce ancora il nome. "Georgina e Ronaldo non si aspettavano una cosa del genere, erano molto emozionati per l'arrivo dei gemelli", ha spiegato in tv la Esteban che ha poi aggiunto: "Il parto era programmato normalmente, lo aveva deciso il medico. Non è avvenuto né troppo presto né troppo tardi".