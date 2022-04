Ronaldo ringrazia Anfield: "Momento di rispetto e compassione"

È il 7' di Liverpool-Manchester United, tutto il pubblico di Anfield inizia ad applaudire ed intonare 'You'll Never Walk Alone', il canto non è per incitare i Reds, ma per mostrare vicinanza ad un avversario, Cristiano Ronaldo. Il giorno prima, il portoghese aveva annunciato la morte di uno dei due gemelli durante il parto della sua compagna, Georgina Rodriguez.