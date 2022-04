Conte ritrova Eriksen: "Sta dimostrando chi è, tornato ancora più forte"

All'inizio non è di certo stato amore a prima vista tra Antonio Conte e Christian Eriksen , ma dopo mesi di duro lavoro e dedizione il centrocampista danese è stato capace di prendersi la fiducia del tecnico e conquistare con l'Inter lo scudetto dell'anno scorso. Oggi, a quasi un anno di distanza dal trionfo nerazzurro, i due si ritroveranno al Brentford Community Stadium per il 34° turno di Premier League, ma solo pochi mesi fa sembrava impossibile. Parlando di Eriksen, infatti, non possono non tornare in mente le tragiche immagini di Euro 2020 , con l'ex Inter collassato in campo nel corso del match contro la Finlandia a causa di problemi cardiaci che lo hanno successivamente allontanato dall'Italia. Il Brentford ha scommesso su di lui e fin qui è stata una scelta azzeccata, col danese che è tornato a emozionare in campo e far gol. La sfida contro il Tottenham è l'ennesima occasione per confermarsi, con l'ex Conte che fa i dovuti scongiuri.

Conte: "Eriksen? Speriamo non giochi come sa"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i Bees e gli Spurs, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha dedicato parole dolci per l'ex giocatore avuto all'Inter, ma con la speranza di non vederlo protagonista assoluto nel match contro la sua squadra: "Christian ha giocato qui per molti anni e sicuramente i tifosi lo hanno apprezzato molto. E ora la cosa più importante è che continui a giocare... ma sabato spero che non giochi così bene! Ma solo sabato. Ma per continuare così e per dimostrare che è Christian Eriksen".

Conte: "Eriksen è tornato più forte di prima"

Lo stop per i problemi al cuore subiti a giugno sono solo un brutto e lontano ricordo per Eriksen, che tornato in campo con Brentford e Danimarca ha segnato e regalato palloni al bacio per i compagni. Durante la conferenza stampa pre-match Conte ha lodato l'ex 24 nerazzurro, ricordando quanto fatto in passato all'Inter: "Di sicuro, lavorare di nuovo con Christian è una fantastica opportunità perché mi è piaciuto il tempo trascorso insieme all'Inter. Quando ha capito cosa volevo da lui ha giocato e abbiamo vinto insieme il campionato in Italia. Quando hai questo tipo di giocatore - un grande giocatore, un brav'uomo - penso che a ogni manager faccia piacere lavorarci". Sul ritorno in campo ha poi sottolineato: "A gennaio nessuno conosceva la situazione di Christian, che poteva giocare. Di sicuro dobbiamo essere felici e io sono la prima persona ad essere felice di vederlo di nuovo in campo e di giocare a questo tipo di calcio. Di solito quando si verificano questo tipo di situazioni, la prima domanda della gente è: tornerà nello stesso modo prima che accadesse? Questo, sta dimostrando che forse sta meglio".