Inter-Roma, Edin Dzeko vede quota 100 gol in A

Dopo aver travolto il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia l’ Inter si appresta ad affrontare in casa contro la Roma il secondo passaggio di una settimana che si concluderà con il match di Bologna , recupero della 20ª giornata, e che può rivelarsi cruciale per la propria stagione e al termine della quale, in caso di doppia vittoria, i nerazzurri potrebbero trovarsi in testa alla classifica a parità di partite giocate rispetto alle avversarie per lo scudetto .

Inter, contro la Roma è snodo-scudetto

Prima però ci sarà da superare l’ostacolo del grande ex José Mourinho, che torna a sfidare l’Inter da avversario a San Siro per la seconda volta in stagione dopo l’incrocio dello scorso 8 febbraio nei quarti di Coppa Italia, vinto 2-0 dalla formazione di Simone Inzaghi. La sfida contro la Roma, che è la squadra con la serie utile più lunga della Serie A, ben 12 partite, e ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League, sarà la più impegnativa tra quelle che il calendario deve ancora riservare ai campioni d’Italia, ma Inzaghi può affrontare la partita, ma Simone Inzaghi può affrontare la partita con l’ottimismo derivante dalle ultime prestazioni a livello di gioco e di singoli.

Inter, l'uomo-assist Perisic "vede" Maicon

Oltre al rendimento della fase difensiva, tornata sui livelli dell’inizio di stagione, a brillare contro il Milan è stata in particolare l’attacco. Così se Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva, ha ottenuto la 100a vittoria in carriera in Italia, Ivan Perisic si è confermato tra i migliori. Il croato sembra destinato a giocare titolare anche contro la Roma, magari per inseguire il primato di assist in Serie A della storia dell’Inter, che appartiene a Maicon. Perisic occupa attualmente il secondo posto a quota 39 passaggi vincenti e ha superato in stagione Dejan Stankovic fermatosi a 37. Maicon comanda la graduatoria con 44 assist: Perisic, già autore di cinque assist in stagione, potrebbe quindi accorciare le distanze proprio nella partita contro la Roma di Mourinho, mentore di Maicon perno chiave dell’Inter del Triplete.