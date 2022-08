Cristiano Ronaldo si sfoga su Instagram: “Tante bugie, presto saprete la verità”

MANCHESTER - Un altro capitolo si aggiunge alla saga calcistica di cui più si sta parlando in Inghilterra e non solo, quella tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. La rottura è ormai totale: CR7 vuole lasciare il club per giocare la Champions League e anche la società e l'allenatore sembrano ormai convinti a lasciarlo andare, tanto che negli ultimi giorni è emersa l'ipotesi della risoluzione del contratto. I tabloid inglesi hanno pure scritto che l'ex Juve ha pranzato da solo senza i suoi compagni di squadra, anche loro stufi del comportamento del portoghese. E adesso ecco lo sfogo social di Cristiano.