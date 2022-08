"Ronaldo e Manchester sempre più lontani: Ten Hag cerca due attaccanti"

Il Manchester United si candida a buon titolo come la protagonista del rush finale di calciomercato. Dopo l’avvio shock in Premier League con due sconfitte nelle prime due partite contro Brighton e Brentford, la società ha fatto quadrato attorno al tecnico Erik Ten Hag. Il tecnico olandese gode della fiducia del management e avrà a breve a disposizione diversi acquisti per provare a raddrizzare la stagione.

"Manchester United, possono arrivare quattro acquisti" Secondo quanto riportato da l’'Express' i Red Devils puntano a concludere almeno quattro operazioni entro il 1° settembre: si punta a due centrocampisti, un difensore e un attaccante, ma le nuove punte potrebbero anche essere due, in base alla piega che prenderà il caso Ronaldo. Come noto l’attaccante portoghese vuole lasciare Old Trafford un anno dopo il suo ritorno, ma al momento le offerte languono e l’ipotesi della risoluzione contrattuale, che sarebbe senza giusta causa, non sembra percorribile.

Il Manchester United sogna Jamie Vardy A centrocampo i giocatori seguiti dal Manchester sono noti, quelli di Adrien Rabiot e Frenkie De Jong: c’è ottimismo per il francese della Juventus, mentre per l’olandese del Barcellona (dove il Manchester segue anche Sergino Dest), obiettivo di vecchia data dello United, c’è la concorrenza del Chelsea. Quanto all’attacco, oltre all'ipotesi Mauro Icardi, il sogno si chiama Jamie Vardy, ma il Leicester non sembra voler trattare, così si studiano soluzioni alternative, che potrebbero tornare d’attualità in caso di partenza di Ronaldo.