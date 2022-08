"Cristiano Ronaldo isolato pranza da solo, Ten Hag pronto a farlo partire"

Secondo le indiscrezioni riportate da il Daily Mirror, Cristiano Ronaldo è stato costretto a pranzare da solo e lontano dai compagni di squadra, infastiditi dai suoi tentativi di lasciare il Manchester United. Le prime due pesanti sconfitte in campionato hanno peggiorato una situazione già tesa: l'ex Juventus non ha ricevuto offerte concrete da portare ai dirigenti del club inglese, ma insisterà fino alla fine del mercato per trovare una soluzione. In campo contro il Brentford CR7 ha mostrato tutta la sua frustrazione, evidente anche durante gli allenamenti.

"Ten Hag cambia idea: pronto a lasciare partire Ronaldo"

L'atmosfera di tensione sta penalizzando la squadra, tanto che lo stesso tecnico Ten Hag ha dato l'ok per l'addio del giocatore per ritrovare la serenità persa, dopo essersi diametralmente opposto nelle scorse settimane. L'allenatore olandese secondo i tabloid britannici avrebbe cambiato idea sul futuro del fuoriclasse lusitano, e ora sarebbe pronto a farne a meno per rimettere sui binari una squadra in grande difficoltà, che arriva dalla peggiore partenza in Premier League negli ultimi 101 anni. Secondo The Athletic, il Manchester United valuta la rescissione del contratto, ma considererà un suo addio solo se troverà un sostituto in attacco: nelle ultime settimane si sono fatti i nomi di Arnautovic, Sesko, Morata, Vardy e anche Mauro Icardi.