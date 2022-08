Ten Hag insiste: "Ronaldo è nei piani del Manchester United"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - In attesa di trasmettere la propria filosofia di calcio al Manchester United, protagonista di un avvio shock con due ko nelle prime due giornate di Prermier League, Erik Ten Hag fa 'catenaccio' sul caso Ronaldo: "Cristiano è nei nostri piani, l'ho detto e lo ripeto - ha affermato il tecnico olandese, intervenuto in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida di Old Trafford contro i rivali storici del Liverpool -. È tutto quello che ho da dire su quest'argomento. Non so perché ci si concentri solo su di lui, però è così e ne prendo atto".