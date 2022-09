Casadei, debutto da incubo con il Chelsea Under 21: sconfitta ed espulsione

“Casadei avrà bisogno di tempo per ambientarsi e capire la lingue, poi vedremo come potrà esserci utile”. Le parole con cui Thomas Tuchel aveva commentato l’acquisto da parte del Chelsea del talentino del vivaio dell’Inter suonano più che mai profetiche dopo l’esordio non esattamente da ricordare che il classe 2003 ha vissuto con la seconda squadra dei Blues.

Dieci giorni dopo il suo acquisto il tecnico del Chelsea Under 21 Mark Robinson ha subito schierato da titolare Cesare Casadei contro il Sutton United nel primo turno dell’ EFL Trophy , competizione alla quale prendono parte le squadre della Football League One, della Football League Two e anche alcune formazioni Under 21 delle squadre di Premier e Championship.

Casadei, la prima col Chelsea è un disastro: ko ed espulsione

Il risultato però non è stato esaltante, per il Chelsea e per il fantasista romagnolo: i londinesi sono stati infatti sconfitti a sorpresa per 1-0 e la partita dell’ex Inter è durata 85 minuti, non per una sostituzione, bensì per un’ingenua espulsione rimediata per doppia ammonizione. Casadei ha subito il primo cartellino giallo al 76’ ed il secondo nove minuti dopo a causa di un fallo di mano per fermare una ripartenza avversaria.

La lunga estate di Cesare Casadei

Proprio i minuti dei due cartellini gialli fanno pensare a un debito di ossigeno per Cesare, evidentemente a corto di preparazione dopo l’estate molto particolare tra scudetto con la Primavera dell'Inter, Europei Under 19 con l’Italia finiti in semifinale, vacanze e la trattativa-lampo con il Chelsea chiusa per 20 milioni di euro. Nelle prime due giornate della Premier League 2, rispettivamente con sconfitta 4-1 subita dai Blues contro l’Arsenal e pareggio 2-2 contro il Manchester City, Casadei non era stato convocato da Robinson.