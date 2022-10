Cristiano Ronaldo, guerra social tra due ex calciatori

Cristiano Ronaldo è diventato motivo di litigio su Twitter tra Jamie Carragher e Rio Ferdinand. Lo riporta il Daily Mail. Lunedì mattina, infatti, Carragher, ha twittato sulla decisione di Erik Ten Hag di non far giocare Cr7 nel derby contro il City: “Le affermazioni sui motivi tirate fuori dall'allenatore olandese sono ridicole”. Ferdinand ha risposto chiedendo se Carragher fosse ancora infastidito da quella volta che Ronaldo non gli strinse la mano, a Old Trafford, durante una trasmissione Sky; a quel punto, Carragher ha controreplicato definendo Ferdinand un “fan boy” di Ronaldo.

Ferdinand: “Non puoi tenere il tuo capocannoniere in panchina” Carrargher ha affermato anche che la strada da percorrere era utilizzare “la velocità di Rashford in contropiede”, riferendosi alla sconfitta per 4-0 dello United contro il Brentford a inizio stagione, in cui giocò Cr7. Allora è intervenuto Ferdinand: “Carra, sei ancora arrabbiato perché non ti ha stretto la mano a Old Trafford? La cosa più difficile nel calcio è fare gol...”, accompagnando il tutto con un video dell'ex difensore dello United che difende il suo compagno di squadra. E ancora: “Non puoi avere il tuo capocannoniere, che fa 20-25 gol in stagione, in panchina. Mi dispiace. La cosa più difficile da fare nel calcio è segnare gol, e questo ragazzo lo fa altrettanto bene, se non meglio di chiunque altro”.