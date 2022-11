L'Arsenal torna in vetta, Conte si arrende a Salah

LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal risponde alla vittoria del Manchester City nell'anticipo e si riprende il comando della Premier League a +2 sui campioni in carica. Nel penultimo turno prima dello stop per il Mondiale in Qatar i 'Gunners' di Mikel Arteta hanno sconfitto di misura il Chelsea a domicilio (0-1), conquistando così l'11ª vittoria in 13 partite di campionato giocate: a decidere il derby londinese dello 'Stamford Bridge' la rete segnata dal difensore brasiliano Gabriel nella ripresa. Continua così il momento no del nuovo manager dei 'Blues', Graham Potter : chiamato due mesi fa a salvare la stagione dopo l'esonero di Tuchel, il tecnico incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella col suo ex Brighton lasciato nelle mani di De Zerbi e comincia a finire nel mirino dei tifosi che non hanno mancato di 'beccarlo'. È la quarta gara consecutiva senza successo per il Chelsea, che scivola a -13 dalla vetta.

I 'Reds' stendono il Tottenham

Perde terreno dalla capolista anche il Tottenham, reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions League ma sconfitto in casa dal Liverpool: terza ko nelle ultime quattro gare di campionato per gli 'Spurs' (che scivolano al quarto posto) mentre i 'Reds' di Jurgen Klopp (vittoriosi sul Napoli nel martedì di coppa) si rialzano dopo due sconfitte consecutive. L'ex tecnico di Juve e Inter lascia in panchina Kulusevski e schiera l'altro juventino Bentancur, titolare come l'ex interista Perisic ma nel primo tempo è Salah il mattatore: l'ex romanista fa doppietta (11' e 40') e costringe così il Tottenham ad inseguire. Nel secondo tempo i padroni di casa gettano nella mischia anche Kulusevski e riescono a rientrare in partita con capitan Kane (70'), ma il Liverpool riesce a difendere il minimo vantaggio fino al 95' e si porta via i tre punti.

CR7, ko e rissa

Domenica da incubo per Cristiano Ronaldo e il suo Manchester United, sconfitto 3-1 sul campo dell'Aston Villa che festeggia così al meglio il debutto del nuovo tecnico Unai Emery. In avvio micidiale uno-due dei 'Villans' che vanno a segno con Bailey (7') e Digne (11'), i 'Red Devils' rientrano in corsa prima del riposo grazie a un'autorete di Jacob Ramsey che a inizio ripresa si fa però perdonare calando il definitivo tris. Molto nervoso CR7, che dopo una serie di contatti con il difensore Tyrone Mings ha perso la testa al 59', strattonando l'avversario e facendolo cadere a terra e scatenando così una rissa con gli altri giocatori dell'Aston Villa (il portoghese se l'è cavata con un giallo).

Poker Newcastle, Scamacca a secco

Continua intanto a stupire il Newcastle di Eddie Howe, capace di calare il poker sul campo del Southampton (1-4) e trovare così la quarta vittoria consecutiva che vale il terzo posto (scavalcato il Tottenham): di Almiron, Wood, Willock e Guimaraes le reti ospiti, inutile per i padroni di casa il gol segnato da Perraud. Sconfitta interna, poi, per il West Ham degli italiani Scamacca (titolare ma sostituito nella ripresa), Emerson e Ogbonna (rimasti in panchina), piegato per 2-1 dal Crystal Palace che rimonta con Zaha e Olise l'iniziale vantaggio firmato Benrhama.

