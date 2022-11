Elanga: “Per noi giovani dello United, Ronaldo resta fonte d'ispirazione”

Sull'orlo del licenziamento al Manchester United, Cristiano Ronaldo trova alleati all'interno del club stesso. E sono i più giovani, a cui Cr7 si era riferito nella lunga intervista al Sun, dicendo: “Non è che mancano di rispetto ai più esperti, ma vivono in un'altra epoca e non hanno la nostra stessa mentalità perché ottengono le cose più facilmente e non soffrono, dunque non hanno la stessa fame. E non è solo il caso del Manchester United”. Uno di questi, Antony Elanga, 20 anni da poco compiuti, esce allo scoperto.

Elanga: “Io sono concentrato sempre al 100%” Elanga si chiama fuori dagli esempi fatti da Ronaldo. Non ci sta: “Credo che Cristiano si riferisca ai giovani in generale. Io personalmente sono sempre concentrato al 100 per cento su quello che sto facendo e tutti i giovani dello United provano ad ascoltare i più esperti”.