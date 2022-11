Scholes insulta Ronaldo, poi cancella il post

Anche Paul Scholes prende posizione contro Cristiano Ronaldo, non appena arriva il comunicato della risoluzione consensuale del contratto tra il Manchester United e Cr7. L'ex compagno di squadra del portoghese – hanno giocato insieme dal 2003 al 2009 – usa le Storie di Instagram per insultare l'ex Juve e Real Madrid, salvo cancellare poco dopo il post. Non così presto, però, da evitare che il mondo legga.

Scholes su Ronaldo: “Missione compiuta, merd*” Scholes si lascia letteralmente andare contro Ronaldo: “Missione compiuta, merd*” quando è chiaro che il giocatore lascerà con effetto immediato Old Trafford. Scholes è in buona compagnia, visto che anche Wayne Rooney e Gary Neville – ex Manchester United anche loro – hanno criticato e polemizzato con Cristiano. Tra i difensori del numero 7 ci sono invece Rio Ferdinand e Roy Keane.