Premier League, il City si riprende il primo posto. Haaland, altro record

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester City risponde all'Arsenal e, regolando per 3-0 il West Ham, si riprende la testa della classifica della Premier League. Dopo una prima frazione chiusa senza reti, la squadra di Guardiola cambia marcia nella ripresa con le reti di Ake al 50', Haaland al 70' e Foden all'85'. Nell'altro posticipo, ancora una vittoria per il Liverpool, che si impone per 1-0 sul Fulham con un rigore di Salah che consolida il quinto posto a -4 dal Manchester Utd quarto nella lotta per la Champions League ma con due gare in meno.