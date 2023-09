Premier, il Manchester City a punteggio pieno, goleada del Tottenham, Chelsea ko

LONDRA (Inghilterra) - La quarta giornata della Premier League vede la conferma del Manchester City che batte il Fulham e resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Prezioso successo esterno del Tottenham che supera il Burnley e resta in scia dei Citizens, tonfo casalingo per il Chelsea che perde a Stamford Bridge contro il Nottingham Forest. Finiscono in parità Sheffield United-Everton e Brentford-Bournemouth.

Sheffield United-Everton 2-2

Partita ricca di gol e di emozioni quella andata in scena al Bramall Lane, con l'Everton che si porta in vantaggio con il maliano Doucoure. Ma prima dell'intervallo lo Sheffield United ribalta la situazione, prima grazie al gol di Archer, e successivamente con il clamoroso autogol del portiere Pickford. Ma in avvio di ripresa l'olandese Danjuma sfrutta al meglio un assist dalla sinistra di Patterson e infila a porta vuota per il definitivo 2-2.

Sheffield United-Everton 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Brentford-Bournemouth 2-2

Un pareggio ricco di gol e di emozioni. La partita si sblocca dopo appena sette minuti con i padroni di casa del Brentford che trovano il vantaggio grazie alla rete di Jensen. Ma alla mezz'ora arriva il pareggio di Bournemouth con Solanke. La partita è a lungo bloccata, ma a meno di un quarto d'ora dal termine gli ospiti trovano il vantaggio grazie al gallese Brooks. Ma nel terzo minuto di recupero il camerunense Mbeumo - al termine di un'azione personale - batte l'ex portiere della Fiorentina Neto e firma il definitivo pareggio.

Brentford-Bournemouth 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Burnley-Tottenham 2-5

Il coreano Son si prende la scena contro il Burnley segnando una tripletta che consente al Tottenham di conquistare un momentaneo secondo posto in classifica. In avvio il Burnley trova immediatamente il vantaggio grazie all'attaccante sudafricano Foster che capitalizza al meglio un assist dell'italiano Koleosho. Ma la reazione del Tottenham è veemente: il coreano Son pareggia per i londinesi, e nel recupero del primo tempo gli Spurs si portano avanti grazie alla rete dell'argentino Romero, ex giocatore di Genoa e Atalanta. In avvio di ripresa il Tottenham archivia la sfida segnando la terza rete con Maddison. Ma non è ancora finita: gli ospiti segnano ancora due volte con il coreano Son che firma una tripletta e si porta a casa il pallone. In chiusura Brownhill accorcia le distanze limitando il passivo. grazie a questo successo, i londinesi restano in scia della capolista Manchester City.

Burnley-Tottenham 2-5: cronaca, tabellino e statistiche

Chelsea-Nottingham Forest 0-1

Doccia fredda per il Chelsea che incassa la seconda sconfitta del campionato. La prestazione dei Blues è modesta, e gli ospiti a cavallo della mezz'ora sfiorano il vantaggio in due occasioni, sempre con Taiwo Awoniyi. La replica dei Blues è affidata a Enzo Fernandez che sfiora la traversa con un tiro dal limite dell'area. In avvio di ripresa gli ospiti passano: ottimo assist di Awoniyi per Elanga che si coordina e mette alle spalle del portiere Sanchez. Chelsea ko, soltanto quattro punti in altrettante partite: la crisi è aperta

Chelsea-Nottingham Forest 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Manchester City-Fulham 5-1

Il Manchester City vola in testa alla classifica a punteggio pieno: quattro vittorie su quattro, dieci gol segnati, soltanto due quelli subiti. L'argentino Julian Alvarez porta in vantaggio i Citizens in avvio, ma la formazione di Guardiola viene raggiunta dal gol del difensore statunitense Ream. La reazione dei padroni di casa arriva prima dell'intervallo quando Ake riporta in avanti i campioni d'Europa. Dopo un'ora di gioco, entra in scena Haaland: il norvegese segna una tripletta e chiude la pratica servendo nel recupero il pokerissimo per i padroni di casa.

Manchester City-Fulham 5-1: cronaca, tabellino e statistiche