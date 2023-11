Newcastle, Howe su Tonali: "Ecco come ha reagito alla squalifica"

MILANO - "Sandro Tonali sta affrontando la situazione molto bene, è una caratteristica del suo carattere. Probabilmente è il miglior allenamento che abbiamo visto". Parola di Eddie Howe, allenatore del Newcastle, in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Chelsea che non vedrà in campo l'ex centrocampista del Milan. Tonali, infatti, sta scontando la squalifica per 10 mesi legata allo scandalo delle scommesse che gli farà perdere anche l'Europeo appena conquistato dall'Italia. "Si sta allenando molto bene - ha aggiunto il tencico dei Magpies - e questo rende ancora più frustrante il fatto di non poterlo utiizzare" ha concluso Howe.