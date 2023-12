Lockyer collassa in campo: la reazione dell'allenatore del Luton è da applausi

Edwards, la reazione al malore di Lockyer è virale

Il 40enne tecnico nativo di Telford, percepito il pericolo, si è immediatamente affrettato ad agire correndo in campo con le lacrime agli occhi. L'allenatore inglese ha infatti invitato tutti i presenti sul terreno di gioco ad allontanarsi dal difensore gallese, in quel momento in difficoltà. Sono diverse le immagini, diventate virali, che lo ritraggono intento ad allontanare i giocatori in campo con un eloquente "via, via!" per consentire ai medici di svolgere il loro lavoro. Una pronta reazione, quella di Edwards, che ha ricevuto diversi attestati di stima sui social: "Non potrei chiedere un ragazzo migliore di Rob Edwards a capo del nostro club, che uomo!", twitta un tifoso. Un altro ha invece commentato così: "Grande rispetto per Rob Edwards che corre in campo e dice ai giocatori di allontanarsi mentre i medici fanno il loro lavoro".