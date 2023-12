L'allenatore del Luton in lacrime dopo l'infarto di Tom Lockyer: il video è virale

Attimi di paura e apprensione durante la gara tra Bournemouth e Luton , sospesa a seguito del malore di Tom Lockyer. Il difensore, e capitano della squadra, ha infatti avuto un arresto cardiaco in campo solo pochi mesi dopo essere stato operato al cuore proprio per un precedente simile durante la finale di playoff di Championship. Il giocatore, per fortuna, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico e anche dall'allenatore Rob Edwards.

Rob Edwards, le lacrime dell'allenatore del Luton

Compresa la gravità di quello che stava accadendo il tecnico è corso al centro del campo e per primo ha intimato ai giocatori di allontanarsi per permettere ai medici di soccorrere Lockyer. Al termine della gara lo stesso Edwards ha fatto il giro del campo dello stadio applaudendo i tifosi del Luton e del Bournemouth per ringraziarli del loro sostegno. Un momento toccante in cui l'allenatore non è riuscito a trattenere le lacrime.