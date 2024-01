"Sancho, incubo finito: è fatta per il ritorno al Borussia Dortmund"

Mercato in uscita decisamente caldo per il Manchester United. Jadon Sancho è pronto a tornare al Borussia Dortmund. Accordo per il prestito fino a fine stagione, si lavora ai dettagli dell'operazione ormai in dirittura: il calciatore potrebbe arrivare in ritiro già domani ed essere così disponibile per la prossima partita di campionato. A riferirlo è il quotidiano tedesco Bild.