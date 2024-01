Carragher: "Perché De Zerbi può essere l'erede di Klopp al Liverpool"

Non appena Jurgen Klopp ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione, la stampa inglese ha puntato i riflettori su Xabi Alonso, indicato subito come il favorito per succedere all'allenatore tedesco ad Anfield, dove ha avuto un periodo di grande successo come giocatore. Jamie Carragher, ex difensore centrale dei Reds, condivideva in quel periodo lo spogliatoio con l'attuale allenatore del Bayer Leverkusen, che guida la Bundesliga con quattro punti in più del Bayern.