Manchester City, la rivelazione di Haaland: "Ecco chi è il mio idolo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Invitato come ospite speciale al podcast ufficiale del Manchester City, Erling Haaland - tornato titolare ieri, dopo un'assenza di quasi due mesi, nel successo esterno della squadra di Guardiola contro il Brentford - non solo ha creato una formazione di calcio a 5 da sogno ma ha anche svelato il nome dello sportivo per il quale fa il tifo e che idolatra.