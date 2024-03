Diretta Liverpool-Manchester City: segui la partita di oggi LIVE

La domenica della 28ª giornata di Premier League si chiude con il big match tra Liverpool e Manchester City . Chi vincerà la sfida tra Klopp e Guardiola si prenderà la testa della classifica . In caso di parità, i Reds raggiungeranno l'Arsenal a quota 64 punti, con i Citizens dietro ad un punto. Segui la sfida in diretta .

16:00

Liverpool-City, il dato che fa sorridere Klopp

Il Liverpool ha perso solo una delle ultime 20 partite di campionato in casa contro il Manchester City. Si tratta del 4-1 risalente al febbraio 2021. Tuttavia ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime otto partite di Premier League contro i Citizens, un successo per 1-0 in questo stesso incontro ad Anfield nella scorsa stagione.

15:50

Premier, Arsenal momentaneamente in testa

In attesa del big match tra Liverpool (63 punti) e City (62 punti), in testa alla classifica c'è l'Arsenal (64 punti) che ha battuto il Brentford per 2-1.

15:45

Liverpool-Manchester City: Klopp sfida Guardiola

Si sfidano i due allenatori che negli ultimi anni hanno infiammato la lotta per la Premier League. Ad Anfield grande occasione per le due squadre, per conquistare la vetta della classifica a dieci giornate dal termine.

Anfield - Liverpool (Inghilterra)