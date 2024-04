West Ham-Liverpool 2-2: Klopp frena ancora, Arsenal e City ringraziano

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il ko nel derby sul campo dell'Everton frena ancora il Liverpool, che fa 2-2 in casa del West Ham nella sfida valida per la 35ª giornata di Premier League e resta terzo a -2 dall'Arsenal capolista (atteso dalla trasferta sul campo del Tottenham) e a -1 dal Manchester City di Pep Guardiola (che ferà visita al Nottingham Forest e dovrà recuperare anche un altro match).

Due legni per il Liverpol: solo un pari con il West Ham

Si accende nel finale un primo tempo equilibrato al 'London Stadium', con il Liverpool che al 41' colpisce un palo con Luis Diaz e i padroni di che rispondono subito dopo con Bowen, sulla cui conclusione è decisiva la deviazione di Alisson. Nulla può però l'ex portiere della Roma sul successivo corner calciato da Kudus quando lo stesso Bowen stacca con i tempi giusti e di testa porta in vantaggio il West Ham (43'). La reazione dei 'Reds' (oggi in maglia biancoverde) è però furiosa e il pari arriva già a inizio ripresa, con Robertson che aggancia in area di destro e poi sorprende Areola con una conclusione mancina (48'). Alla squadra di Klopp non basta e il pareggio e schiaccia il West Ham, la cui resistenza dura fino al 65' quando una deviazione dello sfortunato Soucek inganna Areola: autogol e sorpasso Liverpool, ora avanti 2-1. Adesso è il West Ham costretto a inseguire: i londinesi attaccano e al 77' trovano il pari con Antonio, che segna di testa su cross pennellato da Bowen. Le due squadre provano entrambe a vincere e al 90' ci va vicino il Liverpool (dal 79' dentro anche Salah dopo una discussione a bordo campo con il tecnico Klopp), con la conclusione di Elliot che si stampa però sulla traversa. Finisce 2-2 e con i 'Reds' che vedono diminuirsi ulteriormente le possibilità di conquistare il titolo.

