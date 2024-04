Premier League, l'Arsenal chiama, il City risponde: ora è lotta a due

Gol ed emozioni nei tre posticipi che hanno chiuso la 35ª giornata della Premier League, con l'Arsenal capolista e il Manchester City secondo in classifica scesi in campo un giorno dopo il Liverpool, incapace di andare al di là del 2-2 sul campo del West Ham in una partita segnata anche dalla lite tra Salah e Klopp , tecnico dei 'Reds' terzi della classe e che sembrano tagliati fuori dalla corsa al titolo, ormai una lotta a due tra Arteta e Guardiola .

Tris Arsenal nel derby in casa del Tottenham

Vittoria esterna per 3-2 nel derby del nord di Londra in casa del Tottenham per l'Arsenal leader della Premier League, al terzo successo di fila. A decidere la sfida le reti segnate nel primo tempo per i 'Gunners' da Saka (27') e Havertz (38') dopo l'autorete di Hojbjerg (15'). Sotto di tre gol gli 'Spurs' reagiscono con i guizzi di Romero (64') e Son (su rigore all'87') ma non riescono poi a completare la rimonta e a evitare così il secondo ko consecutivo dopo il pesante 4-0 incassato a Newcastle nel turno precedente.

Tottenham-Arsenal 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Premier League: la classifica

City chirurgico, un gol per tempo

Risponde subito il Manchester City, che vince sul campo del Nottingham e resta a -1 dai londinesi e con una gara ancora da recuperare. Chirurgica la squadra di Guardiola, che sbriga la pratica con un gol per tempo, quello di Gvardiol che sblocca il risultato al 32' e quello di Haaland al 71' che chiude il discorso.

Nottingham Forest-Manchester City 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Il Brighton non sa più vincere: ko a Bournemouth

Continua infine il periodo nero del Brighton, uscito sconfitto per 3-0 dal campo del Bournemouth che è andato a segno con Senesi (13'), Unal (52') e infine con l'ex romanista Kluivert (87'). Con questa vittoria i padroni di casa allungano a +4 sulla stessa squadra del tecnico italiano Roberto De Zerbi, a secco di vittorie ormai da sei partite consecutive (con appena due punti raccolti) e ormai lontanissima dalla zona Europa.

Bournemouth-Brighton 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Premier League: risultati, tabellini e calendario