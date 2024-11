Premier League, Liverpool di rimonta: Reds a +8 sul Manchester City

ROMA - Doppio appuntamento domenicale in Premier League, con Liverpool (sul campo del Southampton) e Manchester United (in casa dell'Ipswich) protagoniste in trasferta nei due match odierni validi per la 12ª giornata, segnata ieri da una nuova sconfitta incassata dal Manchester City di Pep Guardiola ( fresco di rinnovo ma al terzo ko di fila in campionato) e che si chiuderà domani (25 novembre) con il posticipo Newcastle-West Ham .

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario

Salah trascina i Reds: +8 sul City

Il Liverpool approfitta dell'ennesimo ko del City per allungare in classifica, ma che sofferenza per avere ragione del Southampton. I Reds passano per primi con Szoboszlai alla mezz'ora, ma i Saints reagiscono con Armstrong sbaglia un rigore, ma rimedia infilando il gol del pari prima dell'intervallo. In apertura di ripresa è poi Mateus Fernandes a capovolgere il risultato per i padroni di casa, prima dell'uragano Salah, che con una doppietta regala successo e fuga al Liverpool.

Southampton-Liverpool 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Ipswich-Manchester United (ore 17:30): segui il match LIVE