Liverpool sfiancato dalla Champions: Welbeck trascina il Brighton

La rimonta in Champions League e la qualificazione ai quarti di finale, forse, ha distratto il Liverpool e tolto un po' di energie mentali e fisiche ai Reds per la Premier League. Sì perché a distanza di tre giorni dal 4-0 rifilato ad Anfield al Galatasaray, che all'andata aveva vinto 1-0, la squadra di Slot è incappata nell'ennesimo inciampo di questo mese di marzo: la doppietta di Welbeck ha regalato al Brighton la vittoria per 2-1 nella sfida valida per la 31esima giornata, a nulla è valsa la rete di Kerkez del momentaneo 1-1. Un risultato che tiene fermo il Liverpool a 49 punti al quinto posto, ora a rischio sorpasso ad opera del Chelsea, a -1. Non è stato un mese fortunato per i Reds: sconfitte con Wolverhampton, Galatasaray e Brighton, pareggio contro il Tottenham. Soltanto due vittorie. Un cammino a singhiozzo che ha rallentato la corsa in campionato ma che almeno non ha compromesso il passaggio in Champions. Lato Brighton, il tecnico tedesco Hurzeler ha già battuto in questa stagione Manchester City, Chelsea e ora Liverpool. Il tutto all'età di 33 anni.