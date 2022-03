Tuchel non riesce a crederci: "Chelsea senza Abramovic? Inimmaginabile"

LONDRA - "Per me è troppo presto per parlare di questa cosa. Io riesco a immaginare il Chelsea soltanto con Abramovic al timone. Ancora non ho realizzato il fatto che tutto cambierà: si tratterà di un enorme cambiamento di rotta". Così il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ai microfoni della "Bbc", al termine del match di ieri sera di FA Cup, a proposito della decisione presa dal magnate russo, intenzionato a vendere il club.