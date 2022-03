Chelsea ai quarti di FA Cup col brivido: la risolve Lukaku

INGHILTERRA - Con il brivido, ma alla fine il Chelsea strappa la qualificazione che vale i quarti di FA Cup. Contro il Luton Town, sesta forza attuale della Championship (serie B inglese), serve una zampata di Lukaku al 78' per risolvere un match che inizia nel modo peggiore, con il gol dei padroni di casa con Burke, e prosegue in salita con il 2-1 ancora del Luton dopo il momentaneo pari di Saul Niguez. Alla fine Werner prima e Big Rom poi salvano Tuchel, fresco di ko in finale di Carabao Cup contro il Liverpool, firmando il 2-3 finale che vale il passaggio del turno. Nel caos societario che ha visto l'addio di Abramovich, i Blues rispondono sul campo.