Il Liverpool, un coro su Chiesa e le parolacce contro la Juve finiscono persino negli Usa: è bufera

Chiesa, il coro dei tifosi del Liverpool che ha fatto infuriare i tifosi della Juve

Un nuovo capitolo della rivalità che divide da sempre Liverpool e Juventus. Una rivalità che ha radici profonde ed è stata alimentata da un evento mai dimenticato dalle due tifoserie: la tragedia dell'Heysel del 1985, in occasione della finale di Champions League poi vinta di misura dai bianconeri in Belgio. E ora, il coro per Federico Chiesa che ha fatto il giro del mondo, con tanto di parolacce e insulti all'indirizzo dei tifosi della Vecchia Signora: "Li sentiamo piangere a Torino. Federico è qui per vincere. Dopo una chiacchierata con Arne Slot, ha detto 'Ciao', va******lo Juve, ora sono un Kopite" (uno del Liverpool, appunto). Così i supporters dei Reds hanno celebrato la serata da sogno di Federico Chiesa contro il Bournemouth, alla prima in campionato, ma non tutti sono apparsi d'accordo con il testo del coro della Kop, complice la tragedia dell'Heysel e il ricordo dei 39 angeli. E la vicenda è finita persino sulle pagine del network statunitense The Athletic, facendo il giro del mondo e del web.