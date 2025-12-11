Van Basten e il durissimo attacco a Salah: "Ha il cervello di un insetto..."

A Liverpool continua a tenere banco il caso Salah . Dalla panchina contro il Leeds all'esclusione dai convocati per la partita di Champions con l'Inter, fino alle dichiarazioni di Arne Slot e alla mossa social dell'egiziano . Una querelle che ha fatto il giro del mondo, anche in vista del mercato di gennaio, coinvolgendo tanti opinionisti e campioni del passato, oggi protagonisti in tv. Tra questi Marco Van Basten , connazionale di Slot, che non ha usato mezzi termini per descrivere il comportamento e la reazione dell'ex Roma e Fiorentina.

Van Basten, durissimo attacco a Salah: "Ha il cervello di un insetto..."

Non è passato inosservato il commento di Marco Van Basten negli studi di Ziggo Sport, in occasione della due giorni dedicata alla sesta giornata della fase campionato di Champions League: "Se questa è la sua reazione alle panchine.... ha il cervello di un insetto. L'anno scorso ha fatto una stagione eccezionale, ma quest'anno fin qui non è stato all'altezza. Il suo rendimento non è stato certo dei migliori negli ultimi mesi. Vedo Slot come una persona schietta e onesta, che non si tira indietro di fronte al confronto e non parla mai alla leggera. Salah, d'altra parte, ha iniziato ad attaccare l'uomo e a comportarsi in modo inappropriato", ha aggiunto l'ex Milan.