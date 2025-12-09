Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Salah si allena da solo in palestra: la foto polemica sui social prima di Inter-Liverpool

Il messaggio lanciato dall'attaccante egiziano dopo la rottura con Arne Slot, nel giorno della sfida di Champions League
2 min
TagsSalahLiverpoolChampions League

Momo Salah si allena da solo presso il centro sportivo del Liverpool, nel giorno della partita di Champions League tra i Reds di Arne Slot e l'Inter di Cristian Chivu. Escluso dai convocati, l'attaccante egiziano ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una foto senza aggiungere nessuna didascalia. L'immagine, del resto, dice già tutto.

Salah si allena da solo nella palestra del Liverpool: la squadra è a Milano per l'Inter

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida tra Inter e Liverpool, Salah scuote i social con un post che lo ritrae impegnato nella palestra del Liverpool, nel centro sportivo dei Reds. Il giocatore è rimasto in Inghilterra dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Leeds-Liverpool, come confermato da Arne Slot alla vigilia, ed è prossimo alla partenza per la Coppa d'Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Ora, resta da capire cosa succederà nel mercato di riparazione, considerando che l'ex Roma e Fiorentina ha recentemente firmato un prolungamento di contratto che lo lega ai Reds fino al 30 giugno 2027. E la foto pubblicata oggi non ha certo bisogno di ulteriori commenti. I tifosi, intanto, chiedono il reintegro e restano dalla parte del calciatore, ormai leggenda del club della Merseyside.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

