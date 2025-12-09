Salah si allena da solo in palestra: la foto polemica sui social prima di Inter-Liverpool

Salah si allena da solo nella palestra del Liverpool: la squadra è a Milano per l'Inter

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida tra Inter e Liverpool, Salah scuote i social con un post che lo ritrae impegnato nella palestra del Liverpool, nel centro sportivo dei Reds. Il giocatore è rimasto in Inghilterra dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Leeds-Liverpool, come confermato da Arne Slot alla vigilia, ed è prossimo alla partenza per la Coppa d'Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Ora, resta da capire cosa succederà nel mercato di riparazione, considerando che l'ex Roma e Fiorentina ha recentemente firmato un prolungamento di contratto che lo lega ai Reds fino al 30 giugno 2027. E la foto pubblicata oggi non ha certo bisogno di ulteriori commenti. I tifosi, intanto, chiedono il reintegro e restano dalla parte del calciatore, ormai leggenda del club della Merseyside.