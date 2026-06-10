Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Manchester saluta Sancho, Casemiro e Malacia: lasciano lo United a parametro zero

I Red Devils hanno comunicato la separazione con i tre calciatori, adesso ufficialmente svincolati
4 min
TagsManchester UnitedCasemiroMalacia
Manchester United

Manchester United

Tutte le notizie sulla squadra

CasemiroSancho Malacia non sono più giocatori del Manchester United. I tre hanno terminato la loro esperienza con i Red Devils al termine dei rispettivi contratti. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, attraverso una nota ufficiale: "Tutti al club desiderano ringraziare Casemiro, Tyrell e Jadon per il loro contributo al Manchester United e augurare loro il meglio per il futuro".

Casemiro, Sancho e Malacia salutano il Manchester United

Il Manchester United si prepara a una stagione segnata dal ritorno in Champions League in seguito al terzo posto con 71 punti ottenuto sotto la guida Carrick, subentrato a stagione in corso a Ruben Amorim e confermato per la prossima. Il tecnico inglese dovrà però fare a meno di tre pedine. E se Sancho (reduce dai prestiti con Chelsea e Aston Villa) e Malacia non sono mai di fatto stati presenti nelle ultime stagioni, maggiormente pesante sarà l'assenza di Casemiro, che ha salutato Old Trafford nell'ultima gara interna in Premier League.

 

 

I numeri dei tre giocatori allo United

160 partite, 26 gol e due trofei in quattro stagioni. Questo il ruolino di marcia di Casemiro, attualmente impegnato con il Brasile ai Mondiali. "Ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista della Coppa di Lega (Carabao Cup) del 2023, segnando di testa e offrendo una prestazione eccezionale nella finale contro il Newcastle United. Il capitano della nazionale brasiliana ha inoltre vinto la FA Cup nel 2024". Così lo United ha voluto salutare il centrocampista. Per quanto riguarda Malacia, arrivato a Manchester nel 2022, ha collezionato 50 presenze in prima squadra. "Il terzino, che ha dovuto affrontare una lunga serie di sfortunati infortuni durante la sua esperienza al club, è sceso in campo tre volte in questa stagione. Faceva parte della rosa che ha conquistato la Carabao Cup nel 2023". Quindi, Sancho: "Approdato a Old Trafford nel 2021 ed è stato anch'egli membro della squadra vincitrice della Carabao Cup nel 2023. L'esterno offensivo ha disputato 83 partite con il club prima di tornare in prestito al Borussia Dortmund e successivamente trasferirsi temporaneamente al Chelsea e all'Aston Villa".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Manchester United

Da non perdere

La critica a Rashford: "Ossessionato dai soldi"I giocatori in scadenza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS