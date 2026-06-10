Il Manchester saluta Sancho, Casemiro e Malacia: lasciano lo United a parametro zero

Casemiro , Sancho e Malacia non sono più giocatori del Manchester United. I tre hanno terminato la loro esperienza con i Red Devils al termine dei rispettivi contratti. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, attraverso una nota ufficiale: "Tutti al club desiderano ringraziare Casemiro, Tyrell e Jadon per il loro contributo al Manchester United e augurare loro il meglio per il futuro".

Casemiro, Sancho e Malacia salutano il Manchester United

Il Manchester United si prepara a una stagione segnata dal ritorno in Champions League in seguito al terzo posto con 71 punti ottenuto sotto la guida Carrick, subentrato a stagione in corso a Ruben Amorim e confermato per la prossima. Il tecnico inglese dovrà però fare a meno di tre pedine. E se Sancho (reduce dai prestiti con Chelsea e Aston Villa) e Malacia non sono mai di fatto stati presenti nelle ultime stagioni, maggiormente pesante sarà l'assenza di Casemiro, che ha salutato Old Trafford nell'ultima gara interna in Premier League.

I numeri dei tre giocatori allo United

160 partite, 26 gol e due trofei in quattro stagioni. Questo il ruolino di marcia di Casemiro, attualmente impegnato con il Brasile ai Mondiali. "Ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista della Coppa di Lega (Carabao Cup) del 2023, segnando di testa e offrendo una prestazione eccezionale nella finale contro il Newcastle United. Il capitano della nazionale brasiliana ha inoltre vinto la FA Cup nel 2024". Così lo United ha voluto salutare il centrocampista. Per quanto riguarda Malacia, arrivato a Manchester nel 2022, ha collezionato 50 presenze in prima squadra. "Il terzino, che ha dovuto affrontare una lunga serie di sfortunati infortuni durante la sua esperienza al club, è sceso in campo tre volte in questa stagione. Faceva parte della rosa che ha conquistato la Carabao Cup nel 2023". Quindi, Sancho: "Approdato a Old Trafford nel 2021 ed è stato anch'egli membro della squadra vincitrice della Carabao Cup nel 2023. L'esterno offensivo ha disputato 83 partite con il club prima di tornare in prestito al Borussia Dortmund e successivamente trasferirsi temporaneamente al Chelsea e all'Aston Villa".