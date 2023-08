Saudi Pro League, tris Al-Hilal con Malcom. Cade l'Al-Nassr senza Ronaldo

RIYAD - Al-Hilal vince e convince nella prima giornata della Saudi Pro League in attesa del super colpo Neymar, in rotta di collisione con Mbappé. La tripletta di Malcom, ex stella dello Zenit, affonda l'Abha che ha retto solamente un tempo: 1-3 il finale. Assenti Koulibaly e Milinkovic. Scivola invece l'Al-Nassr che non aveva Cristiano Ronaldo in campo. L'ex Liverpool e Bayern Monaco Mané illude perché poi Quaison e Dembelé firmano il 2-1 a favore dell'Al-Ittifaq, undici allenato da Gerrard.