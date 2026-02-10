Cristiano Ronaldo vince la battaglia sugli stipendi arretrati: sciopero finito all'Al Nassr

E' terminato lo sciopero di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che in settimana ha festeggiato i quarantuno anni, è tornato ad allenarsi con i compagni dell'Al Nassr. Il cinque volte pallone d'Oro ha messo fine al suo sciopero iniziato settimana scorsa per protesta in seguito a una campagna di trasferimenti non gradita e anche per una ragione più profonda. Come riportato da A Bola, Ronaldo si è scagliato contro il fondo Pif, proprietario dell'Al Nassr e di altri club della Saudi Pro League facendosi portavoce di una polemica relativa al mancato pagamento di stipendi ad alcuni dipendenti del club.