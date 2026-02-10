Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Cristiano Ronaldo vince la battaglia sugli stipendi arretrati: sciopero finito all'Al Nassr

Il quarantunenne ha deciso di tornare ad allenarsi con la squadra dopo aver ottenuto dal fondo ciò che voleva
E' terminato lo sciopero di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che in settimana ha festeggiato i quarantuno anni, è tornato ad allenarsi con i compagni dell'Al Nassr. Il cinque volte pallone d'Oro ha messo fine al suo sciopero iniziato settimana scorsa per protesta in seguito a una campagna di trasferimenti non gradita e anche per una ragione più profonda. Come riportato da A Bola, Ronaldo si è scagliato contro il fondo Pif, proprietario dell'Al Nassr e di altri club della Saudi Pro League facendosi portavoce di una polemica relativa al mancato pagamento di stipendi ad alcuni dipendenti del club.

Ronaldo ottiene ciò che vuole e torna ad allenarsi

Cristiano Ronaldo ha scioperato anche per un altro motivo: ottenere il reintegro dei dirigenti portoghesi, José Semedo e Simão Coutinho, dopo l'allontanamento avvenuto di fine dicembre. Una volta che questi hanno recuperato i poteri e che gli stipendi arretrati dei dipendenti sono stati pagati, il cinque volte Pallone d'Oro, ottenuto ciò che voleva, ha deciso di tornare ad allenarsi con la squadra.

