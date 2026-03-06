Mistero Cristiano Ronaldo, il tecnico dell'Al Nassr: "È in Spagna per un infortunio più grave del previsto"

Cristiano Ronaldo torna in Europa , in Spagna precisamente, negli ultimi giorni. A confermarlo è stato l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus . "L'infortunio è più serio di quanto pensassimo, tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale ". Queste le dichiarazioni riportate da "MARCA".

Cristiano Ronaldo torna in Spagna. Jorge Jesus: "Infortunio più serio del previsto"

"Lesione al bicipite femorale". Così ha recitato il bollettino medico riportato dall'Al-Nassr circa le condizioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe riportato l'infortunio nel corso della partita contro l'Al-Fayha. Il quarantunenne tornerà così di nuovo in Spagna. L'Al Nassr non perderà il giocatore per le partite di Champions League asiatica, essendo questi incontri rinviati in seguito al conflitto in corso in Medio Oriente. In campionato, invece, affronteranno il Neom, senza Cristiano Ronaldo, appunto.