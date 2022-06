Il dramma di Gabigol, parla la sorella: "All'Inter ha sofferto di depressione"

A 26 anni la carriera di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, è definitivamente ripartita dal Brasile. Con la maglia del Flamengo l’ex attaccante dell’Inter è tornato ad essere l’implacabile bomber che un lustro fa aveva scatenato l’interesse di molte big d’Europa prima che i nerazzurri riuscissero ad assicurarselo.

Dhiovanna Barbosa e i retroscena sul fratello Gabigol La campagna europea di Gabigol è stata però più che deludente, se non fallimentare. Dal punto di vista tecnico, ma non solo, almeno stando a quanto dichiarato dalla sorella del giocatore, Dhiovanna Barbosa, in un’intervista concessa a Mauricio Meierelles nel corso della trasmissione Foi Mau sull’emittente brasiliana ‘Rede TV!’. La nota influencer ha infatti svelato che il fratello ai tempi dell’Inter ha sofferto di una forma di depressione e di altri problemi di salute.

Dal flop all'Inter al Pallone d'Oro sudamericano: la rinascita di Gabigol “Gabi tornava a casa dall'allenamento e andava direttamente in camera sua. Quando era in Italia ha avuto anche l’anemia" le parole di Dhiô. Con la maglia nerazzurra Gabigol ha disputato solo 10 partite tra campionato e Europa League nella stagione 2016-’17, segnando appena un gol e non riuscendo ad integrarsi nel calcio italiano. La successiva parentesi in prestito al Benfica è stata ancora più deludente, poi la rinascita dopo il ritorno in Brasile dove tra Santos e Flamengo Barbosa ha fatto incetta di titoli statali e nazionali, arrivando anche ad alzare la Copa Libertadores con il club rubonegro, con tanto di doppietta decisiva nella finale del 2019 contro il River Plate che gli è valsa nello stesso anno la conquista del Pallone d’Oro sudamericano.